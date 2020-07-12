خلية الازمة في نينوى تصدر حزمة قرارات لاحتواء كورونا

2020/07/12 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة في محافظة نينوى، اليوم الاحد، حزمة من القرارات لاحتواء جائحة كورونا، ابرزها غلق مدينة العاب الموصل وقاعات المناسبات والكافيهات المسقفة بالكامل.وقال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “اجتمعت غرفة العمليات الخاصة بجائحة كورونا برئاسة محافظ نينوى بتاريخ اليوم الاحد، وقررت مايلي :- أ‌.غلق مدينة العاب …

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