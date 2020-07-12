2020/07/12 | 18:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دليل جديد.. كورونا يعلق في الهواء "لهذه المدة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دليل جديد.. كورونا يعلق في الهواء "لهذه المدة") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دليل جديد.. كورونا يعلق في الهواء "لهذه المدة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).