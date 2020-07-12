صحة الرصافة تعلن شفاء 206حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا

2020/07/12 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي اليوم الاحد، عن شفاء 206حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 8414 حالة.وقال الساعدي في بيان، ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 206 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا وكانت موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 164 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها، امابقية الحالات توزعت كما يلي : 8 حالات شفاء في كل من منطقة المدائن والبياع . و 6 حالات شفاء في منطقة ابو دتشير . و5 حالات شفاء في منطقة الرشاد . و 4 حالات شفاء في منطقة الكرادة . و 3 حالات شفاء في منطقة حي اور .وحالتين شفاء في كل من المناطق التالية بسماية والشعب وباب المعظم .و حالة شفاء واحدة في كل من بغداد جديدة والحبيبية .واضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".وافاد الساعدي، ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 8414 حالة شفاء"، مبينا ان" شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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