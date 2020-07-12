2020/07/12 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عقدت وزارة التربية اليوم الاحد ،اجتماعاً عاجلاً للجنة الدائمة للامتحانات مؤكدة ان اعتماد المعدل التراكمي "يلحق الضرر بطلبتتا ولا يمكن تطبيقه على الجميع".وخلص الاجتماع الى الرأي الآتي: 1- اعتماد المعدل التراكمي يشكل ضررا كبيرا للطلبة كونهم يركزون جل اهتمامهم في السنة الاخيرة (السادس الاعدادي ) في تحديد مستقبلهم الدراسي.2-لا يمكن تطبيق هذا المقترح على طلبة تحسين المعدل وطلبة المحاولات البالغ عددهم 11625 طالب.3-لايمكن تطبيق هذ المقترح على الطلبة الخارجيين وعددهم ٤٩٦٣٠ طالب كونه لا يوجد درجات للصف الرابع والخامس الاعدادي.4-لايمكن تطبيق هذا المقترح على طلبة محافظة نينوى وبعض مناطق محافظات (كركوك وصلاح الدين و الانبار ) الذين تم ترحيلهم من مرحلة الثالث متوسط الى السادس الاعدادي دون مرورهم بالرابع والخامس الاعدادي.5-ان الدول القليلة التي تعتمد المعدل التراكمي تشترط ان يكون هناك امتحان تأهيلي عند التقديم للكليات والجامعات وهذا غير معمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كلكامش "تنشر مقررات اجتماع التربية بشان " التراكمي ") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كلكامش "تنشر مقررات اجتماع التربية بشان " التراكمي ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).