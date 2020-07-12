استشهاد 10 من الأطفال والنساء بغارة للتحالف العربي في اليمن

2020/07/12 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت قناة “المسيرة” باستشهاد، 10 أشخاص من النساء والأطفال، وإصابة اثنين آخرين جراء غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت منزلا في منطقة وشحة بمحافظة حجة اليمنية.وبحسب القناة، يجري البحث عن ناجين تحت أنقاض المنزل المدمر بشكل مستمر، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جريحين من تحت أنقاض المنزل المدمر بالغارة.

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