متنبئ جوي: ارتفاع الحرارة لنصف درجة الغليان في وسط وجنوب العراق الثلاثاء المقبل

2020/07/12 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاحد، ارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين للمنطقتين الوسطى والجنوبية بواقع درجتين تصل فيها الى 50 درجة مئوية.وقال المتنبئ الجوي في الانواء الجوية حيدر حبيب ل/المعلومة/ ان “درجات الحرارة للأسبوع المقبل ستلامس حاجز ال 50 درجة مئوية في عموم العراق”.واضاف ان “المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهدان […]

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