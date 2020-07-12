بالعربية لأول مرة مراسلات ماركس – فيرا زاسوليج - ثامر الصفار

2020/07/12 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثامر_الصفار بالعربية لأول مرةمراسلات ماركس – فيرا زاسوليجتضم المادة التي نعرضها للقاريء العربي لأول مرة، مع مقدمة توضيحية، رسالة بعثتها فيرا زاسوليج الى ماركس بتاريخ 16 شباط/فبراير 1881، وسعي ماركس للاجابة عليها من خلال صياغته أربعة مسودات (الأولى من 4500 كلمة، والثانية من 2000 كلمة، والثالثة من 2000 كلمة، والرابعة من 300 كلمة) لينتهي اخيرا الى صياغة رسالة قصيرة من 350 كلمة)، ارسلها الى فيرا في آذ ......





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