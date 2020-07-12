2020/07/12 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعقد اجتماعاً عاجلاً للجنة الدائمة للامتحانات وتؤكد ان اعتماد المعدل التراكمي يلحق الضرر بطلبتتا ولا يمكن تطبيقه على الجميع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 19:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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