نينوى تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

2020/07/12 | 19:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى أصدرت خلية الأزمة في محافظة نينوى، الأحد ،قرارات جديدة مشددة في مواجهة فيروس كورونا في المحافظة، بحسب بيان أصدره الناطق باسم الخلية “عدي العبادي”.وقال العبادي في بيانه إن “غرفة العمليات الخاصة بجائحة كورونا برئاسة محافظ نينوى اجتمعت هذا اليوم وقررت ما يلي: – غلق مدينة العاب الموصل بالكامل، وغلق قاعات المناسبات بالكامل، فضلا عن غلق الكافيات المغلقة (المسقوفة) بالكامل، والسماح للكافيات المفتوحة (غير المسقوفة) بمزاولة العمل مع الالتزام بتباعد الطاولات مسافة مترين على الأقل وتوفير مستلزمات الوقاية (الكمامات، القفازات، المعقمات) مع إلزام الزائرين بارتدائها”.وأضاف البيان: أنه “بالنسبة للمطاعم الاستمرار بالعمل بنظام التوصيل المنزلي فقط”.وأشار إلى أنه “بخصوص العيادات الخاصة بالأطباء، يتم السماح بمزاولة أعمالهم بالتنسيق مع نقابة الاطباء وفق الشروط التالية: تستقبل عيادة الطبيب كحد اقصى (20 مراجعا) يوميا، مع توفير مستلزمات الوقاية (الكمامات، القفازات، المعقمات) داخل كل عيادة مع إلزام المراجعين بارتدائها اثناء الانتظار والمعاينة”.وكلفت الخلية بحسب البيان “قيادة شرطة نينوى وجهاز الامن الوطني بمتابعة تنفيذ التعليمات أعلاه وسوف تكون محاسبة شديدة للمخالفين”.

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