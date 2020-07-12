2020/07/12 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مجلس الامن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها، كما تم مناقشة ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والإسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الأخيرة.وقال بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الأمن الوطني يناقش ملف التظاهرات ويؤكد اهمية الحفاظ على سلميتها وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الوطني يناقش ملف التظاهرات ويؤكد اهمية الحفاظ على سلميتها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الوطني يناقش ملف التظاهرات ويؤكد اهمية الحفاظ على سلميتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).