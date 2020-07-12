مستشار سابق لترمب يكشف معلومات صادمة عن تكتم الصين على فيروس كورونا

2020/07/12 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الاستراتيجية سابقا “ستيفن بانون”، عن معلومات صادمة حول قيام الصين بالتكتم على فيروس كورونا، مع بدايات ظهوره بمدينة ووهان.

وأكد بانون في تصريح، ان علماء وخبراء من مختبر ووهان للفيروسات في الصين، فروا إلى الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر الماضية، وكشفوا تفاصيل عما حدث في المدينة التي كانت أول بؤر تفشي فيروس كورونا، وقدموا معلومات وصفها بـ”الصادمة” عن أصل الفيروس إلى أجهزة مخابرات الدول التي فروا إليها، ملخصا القضية من وجهة النظر الأميركية بجملة واحدة، مفادها ان ما حصل هو “تشيرنوبيل بيولوجي في ووهان”، على حد تعبيره، تسترت عليه الحكومة الصينية، وهو ما أدى الى انتشاره.

ونقل بانون معلومات عن عالمة الفيروسات الصينية ” لي مينغ يان”، التي كانت تعمل لدى كلية الصحة العامة ب‍جامعة هونغ كونغ، قولها انها تريد أن تخبر العالم عن حقيقة مصدر الفيروس، لكي يفهم الجميع مدى فظاعة الوضع وخطورته، مؤكدة انها كانت ستتعرض للقتل في حال افصاحها عن تلك المعلومات في بلدها.

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