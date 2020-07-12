العقابي: وزارة الكهرباء أهملت قطاعي نقل وتوزيع الطاقة لعدم وجود عمولات كبيرة في

2020/07/12 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح عضو لجنة الطاقة النيابية أمجد العقابي، أن وزارة الكهرباء، وفي عهد مختلف الوزراء الذين تسلموا مسؤوليتها منذ عام الفين وستة، أهلمت قطاعي نقل وتوزيع الطاقة لعدم وجود عمولات كبيرة فيه.

وأشار العقابي إلى أن وزارة الكهرباء ركزت على مشاريع إنتاج الطاقة لوجود عمولات، أو بما يسمى هدايا كبيرة فيها، بينما المشكلة الأكبر هي في قطاع النقل والتوزيع، اذ إنه نظام هوائي قديم جداً ومتهالك صنع منذ الستينات وما يزال على وضعه القديم.

لافتاً إلى أن المنظومة الحديثة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية هي المنظومة الأرضية مع بناء محطات توزيع حديثة، مشدداً على أن المشكلة الحقيقية هي في النقل والتوزيع.

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