محكمة تحقيق اربيل تصدر مذكرة قبض بحق نائب في برلمان اقليم كردستان هاجم مسرور بارزاني

2020/07/12 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

محكمة تحقيق اربيل تصدر مذكرة قبض بحق النائب في برلمان اقليم كردستان عن الجماعة الاسلامية سوران عمر.

وجاء في المذكرة ان المحكمة تخول جميع اعضاء الانضباط العدلي وجميع منتسبي الشرطة وتأمرهم بالقاء القبض على المتهم وتسليمه للمحكمة بسبب وجود شكوى ضده في مركز شرطة خانقا في اربيل .

وكان برلمان اقليم قد صوت في وقت سابق على رفع الحصانة عن النائب المذكور والذي كان قد نشر باستمرار منشورات وتصريحات عن ما اسماه فساد رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني

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