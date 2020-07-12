النزاهة: استقدام مدير صحة المثنى السابق بتهمة المبالغة في أسعار شراء الكمامات

2020/07/12 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت هيأة النزاهة، الأحد، 12 تموز، 2020، باستقدام مدير صحة المثنى السابق وعدد من المسؤولين في الدائرة، للمبالغة في أسعار شراء كمامات على خلفيَّة تهم المبالغة في أسعار شراء كمامات خاصة، للوقاية من جائحة كورو.

وقالت الهأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بإصدار القضاء أمر استقدامٍ بحق كل من: المدير العام لدائرة صحة المثنى السابق، وأعضاء لجان المشتريات واعتدال الأسعار في الدائرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات ".

وتابع البيان أن "تحريات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة وتتبعه للمعلومات الوارده اليه خلال مدة حظر التجوال قادت الى اصدار أمر الاستقدام الذي جاء على خلفية التهم الموجهة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بشراء كمامات نوع N95 بسعر (33000) ألف دينار للكمامة الواحدة".

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