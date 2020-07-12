2020/07/12 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاحد، ( 12حزيران 2020)، موافقة الاتح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فلسطين يوافق مبدئياً على ملاقاة منتخب العراق ودياً في أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فلسطين يوافق مبدئياً على ملاقاة منتخب العراق ودياً في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).