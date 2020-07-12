استنكار سياسي واسع في العراق بعد إشتباك الأمن مع المتظاهرين

2020/07/12 | 19:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر عراقية مطلعة بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين في احدى سيطرات مداخلِ بغداد الجنوبية.التي قدموا إليها من م...

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