أمر استقدام  بحق مسؤول كبير على خلفية “أسعار كمامات”

2020/07/12 | 20:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحق عدد من المسؤولين في دائرة صحة المثنى على خلفيَّة تهم المبالغة في أسعار شراء كمامات خاصة؛ للوقاية من جائحة كورونا.ونقلت هيئة النزاهة عن دائرة التحقيقات في الهيئة، التي اكدت “إصدار القضاء أمر استقدامٍ بحق كل من: المدير العام لدائرة صحة المثنى السابق، وأعضاء […]

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