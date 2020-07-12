2020/07/12 | 20:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمامة بسعر 33 ألف .. النزاهة تستقدم مسؤولين في صحة المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمامة بسعر 33 ألف .. النزاهة تستقدم مسؤولين في صحة المثنى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمامة بسعر 33 ألف .. النزاهة تستقدم مسؤولين في صحة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).