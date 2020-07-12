2020/07/12 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، بإصدار القضاء أمر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة صحة المثنى السابق للمبالغة في أسعار شراء كمامات.وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم اصدار أمر استقدامٍ بحق عدد من المسؤولين في دائرة صحة المثنى على خلفيَّة تهم المبالغة في أسعار شراء كمامات خاصة، للوقاية من جائحة كورونا”، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد شراء كمامات بـ 33 الف دينار للواحدة..



النزاهة تستقدم مدير صحة المثنى السابق وكالة تقدم الاخبارية.

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