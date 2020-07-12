الحكيم يدعو لفتح تحقيق فوري بحادثة مدخل جنوبي بغداد

2020/07/12 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري في احداث متظاهري رفحاء عند مدخل بغداد الجنوبي.وقال الحكيم في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نعبر عن شديد اسفنا لما حصل من احداث عند مدخل بغداد الجنوبي اثناء محاولة دخول متظاهرين من محافظات الوسط والجنوب من محتجزي رفحاء …

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