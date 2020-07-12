وكالة فرنسية :وفيات كورونا في إيران تتجاوز نصف عدد الضحايا المسجل في الشرق الأوسط

2020/07/12 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت حصيلة جديدة لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد بأن وفيات كورونا في إيران وحدها تتجاوز نصف عدد الضحايا المسجل في الشرق الأوسط والمقدر بنحو 20 ألفا.وبهذا العدد من الضحايا، من أصل 907 آلاف و736 إصابة، يبقى الشرق الأوسط نسبيا بمنأى عن وباء كوفيد-19 الذي أودى ب565 الفا و166 شخصا في العالم.وإيران التي يعيش بها أكثر من 80 مليون نسمة هي الدولة الأكثر تضررا في المنطقة مع 12 ألفا و829 وفاة من أصل 257 ألفا و303 حالات بحسب أرقام رسمية نشرت الأحد.وبهذه الحصيلة تكون إيران هي تاسع دولة تسجل أعلى عدد وفيات بالفيروس الذي يتسارع انتشاره في البلاد منذ مطلع مايو.والخميس أعلنت السلطات الإيرانية عن رقم قياسي مع 221 وفاة جديدة في 24 ساعة.و سجل العراق 3055 حالة وفاة و75 ألفا و194 حالة إصابة بينما سجلت السعودية 2181 حالة وفاة و229 ألفا و480 حالة إصابة.وسجل اليمن 464 حالة وفاة، و1380 حالة إصابة، والكويت 386 حالة وفاة و54 ألفا و058 حالة إصابة، وهي دول تضررت كثيرا بسبب وباء كوفيد19 في الشرق الأوسط.ومع احتساب عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان، تكون إيران سجلت 153 وفاة لمليون نسمة، أي في المرتبة 25 عالميا، وهي أمام الكويت (90) والعراق (76) والسعودية (63).ومتوسط معدل المنطقة 43 وفاة لمليون نسمة بحسب تعداد وكالة فرانس برس فيما يناهز متوسط العالم 70 وفاة لمليون نسمة.ولا يشكل عدد الوفيات في الشرق الأوسط سوى حوالى 3,5 في المئة من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم، بعيدا خلف أوروبا (أكثر من الثلث) والولايات المتحدة وكندا (25 في المئة) وأميركا اللاتينية والكاريبي (25 في المئة).

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