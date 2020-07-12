ما خطورة لدغة البعوض؟

2020/07/12 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت الدكتورة لاريسا ألكسييفا اخصائية الأمراض الجلدية، أن لدغات البعوض لا تشكل خطورة جدية على صحة الإنسان، إلا في حالة واحدة فقط.وتشير الأخصائية، في حديث لراديو سبوتنيك، إلى أن لدغات البعوض لغالبية الناس، ليست سوى شعور غير مريح، لما تسببه من حكة مزعجة.ولكن إذا كانت اللدغة في الأماكن الحساسة من الجسم، […]

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