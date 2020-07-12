المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية

2020/07/12 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، الاحد، استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية والإجراءات الأخيرة المتخذة من المنافذ الحدودية.وقال مكتب الكاظمي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ترأس، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني تمت خلاله مناقشة جملة من القضايا والمستجدات على الساحة العراقية”.واستعرض الكاظمي خلال الاجتماع […]

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