الدفاع النيابية تحذر من “خطأ فادح” في امن ديالى

2020/07/12 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حذر عضو لجنة الامن النيابي النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، من خطا فادح في امن ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى لم يصلها اي تعزيزات قتالية لدعم ملف مسك المناطق الملتهبة والساخنة والفراغات الموجودة خاصة قرب الحدود الفاصلة بين المحافظة وصلاح الدين والسليمانية حتى الان رغم الوعود الكثيرة”.واضاف العزاوي،ان” القوات […]

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