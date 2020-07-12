تعطل مواقع حماس الإخبارية، من المسؤول ؟

2020/07/12 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي مراد صحفي فلسطيني تناقلت بعض المواقع الإعلامية خبر العطل التقني الذي أصاب مواقع إخبارية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس.وقد وجّه بعض الصحفيّين الفلسطينيّين أسئلة لقيادي بارز بحركة حماس إلا أن هذا الأخير رفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالانقطاع المشبوه في هذه الصفحات الإخبارية، ودعا لعدم طرح مزيد من الأسئلة إلى أن تنهي حماس […]

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