للمرة الأولى..ميسان في ذيل المحافظات بعدد الإصابات

2020/07/12 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الأحد، عن انخفاض عدد الإصابات بفايروس كورونا في المحافظة.وقال بيان الدائرة أنها انها أصبحت في ذيل المحافظات بعدد الإصابات، مشيرا إلى تسجيل 23 إصابة وشفاء 100حالة ، فيما تسبب الفايروس بوفاة 3 اشخاص.وأوضح البيان أن الإصابات توزعت على مناطق(حي الحسين القديم، حي المعلمين الجديد، الدبيسات ، العوفية […]

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