الكشف عن حالة أميتاب باتشان والوباء يتفشى بالأسرة

2020/07/12 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية كشفت تقارير صحفية، الأحد، عن الحالة الصحية لنجم بوليوود، أميتاب باتشان، الذي أعلن السبت إصابته بفيروس كورونا، في وقت أعلن عن إصابة ثلاثة أفراد من عائلته بالفيروس.وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مستشفى نانافاتي سوبر التخصصي، إن حالة باتشان مستقرة حيث يعاني من أعراض خفيفة.وأضافت أنه تم إدخال باتشان، في وحدة عزل.وكان باتشان البالغ من العمر( 77 عاما)، في تغريدة على "تويتر"، السبت إنه أصيب بالفيروس، وناشد أولئك الذين كانوا على مقربة منه في الأيام العشرة الماضية ليفحصوا أنفسهم.وكتب ابنه أبهيشيك باتشان (44 عاما) على تويتر في وقت لاحق من ذلك اليوم قائلا إنه أصيب بكوفيد – 19 أيضا وتم إدخاله إلى المستشفى.وتبين، الأحد، أن زوجة أبيشيك وابنتيهما أصيبتا بالوباء.وكتب وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، راجيش توب، على موقع "تويتر" الأحد إن زوجة أبيشيك باتشان، إيشواريا راي باتشان وابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات كانت إيجابية أيضًا.وأيشواريا راي باتشان هي من أبرز ممثلات بوليوود.ويطلق على عائلة باتشان أنها "عائلة بوليوود الأولى".ومثل باتشان الكبير في أكثر من 200 فيلم هندي على مدى العقود الخمسة الماضية.

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