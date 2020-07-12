النزاهة: استقدام مدير صحة المثنى السابق للمبالغة في أسعار شراء كمامات

2020/07/12 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحق عدد من المسؤولين في دائرة صحة المثنى على خلفيَّة تهم المبالغة في أسعار شراء كمامات خاصة، للوقاية من جائحة كورونا.

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