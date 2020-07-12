الحكيم يطالب بفتح تحقيق فوري باحداث مدخل بغداد

2020/07/12 | 20:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، الاحد، مجلس الوزراء بفتح تحقيق فوري باحداث مدخل بغداد الجنوبي اثناء محاولة دخول متظاهرين من محتجزي رفحاء....

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