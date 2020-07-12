زلزال متوسط القوة يضرب شمال غرب فنزويلا

2020/07/12 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال متوسط القوة، اليوم الأحد، منطقة شمال غرب فنزويلا، بينما لم ترد أي تقارير حول وقوع إصابات جراءه.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة بمقياس ريختر، وتم رصد الهزات الأرضية الناجمة عنه في الساعة 15:08 بالتوقيت المحلي.وأوضحت الهيئة، أن مركز الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترا من جنوب …

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