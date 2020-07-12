2020/07/12 | 20:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازالت حادثة استهداف 3 شاحنات عراقية تحمل معدات أميركية جنوب العراق، يكتنفها مشهد ضبابي، حيث طرحت تساؤلات منذ الإعلان عن العملية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حول حقيقة اعتماد القوات الأميركية على سائقين عراقيين وشركات لنقل معداتهم فضلًا عن سلوك طرق برية لا باستخدام الطائرات، خصوصا وان المحافظات الجنوبية تعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبابية تكتنف “حادثة النجمي”.. تشكيك بنقل الاميركان معداتهم “بريًا” بيد عراقيين: ماذا استهدف المسلحون على الطريق السريع إذن؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبابية تكتنف “حادثة النجمي”.. تشكيك بنقل الاميركان معداتهم “بريًا” بيد عراقيين: ماذا استهدف المسلحون على الطريق السريع إذن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).