2020/07/12 | 20:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس صروط، الاحد، بان تمويل تنظيم داعش داخليا وخارجيا لم يتوقف.وقال صروط في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قدرات داعش الارهابي كادت تنتهي لولا وجود الدعم والتمويل الخارجي بالاضافة الى ان هناك دعم داخلي لها من قبل جماعات لاتريد قوة الدولة وتحاول ابقاء حالة عدم الاستقرار الامني لتحقيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صروط: تمويل داعش “داخليا وخارجيا” لم يتوقف.. العمليات الاخيرة تحمل ايجابية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صروط: تمويل داعش “داخليا وخارجيا” لم يتوقف.. العمليات الاخيرة تحمل ايجابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).