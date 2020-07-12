2020/07/12 | 20:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تسجل ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا حول العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 20:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تسجل ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا حول العالم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تسجل ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).