الصحة النيابية تبحث مع وزير الصحة اجراءات مواجهة كورونا

2020/07/12 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاحد، مع وزير الصحة حسن محمد التميمي، اجراءات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.وقال بيان للجنة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اجتماعاً مشتركاً، عقد للجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة قتيبة الجبوري وحضور أعضاء اللجنة النيابية، مع وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي في مقر الوزارة، اليوم الاحد، لمناقشة اجراءات وزارة …

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