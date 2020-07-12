الكناني: عدم تشريع قانون الجرائم الالكترونية بذريعة انه يحد من حرية التعبير

2020/07/12 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت لجنة حقوق الانسان النيابية، اسباب عرقلة تشريع قانون الجرائم الالكترونية، مؤكدة وجود صفحات ممولة خارجيا تحاول اثارة النعرات الطائفية بين ابناء الشعب.

وقال عضو اللجنة احمد الكناني في تصريح أن القانون طرح في الجلسات السابقة للبرلمان لكن رفض بذريعة انه يحد من حرية التعبير عن الرأي وكذلك الخلافات بين الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار الى ان هنالك عمليات ابتزازات كثيرة يتعرض لها المواطن من قبل عصابات منظمة فضلا عن التشهير بمعلومات مغلوطة تتطلب تدخل الحكومة للإسراع بإقرار القانون، لافتا الى ان تشريع القانون سيحد من الجرائم كما معمول به بدول الجوار.

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