العراق: تسجيل 2312 اصابة بفيروس كورونا وشفاء 1645مصاباً ووفاة 95 مصابا

2020/07/12 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم العراق

وأكدت الوزارة تسجيل الفين وثلاثمئة واثنا عشر إصابة بفيروس كورونا وشفا ألف وستمئة وخمسة وأربعين حالة ووفاة خمسة وتسعين مصابا،وأضافت الوزارة الى أن مجموع حالات الشفاء بلغت أكثر من أربعة وأربعين الفا ومجموع الإصابات أكثر من سبعة وسبعين الفا ومجموع الوفيات أكثر من ثلاثة الاف.

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