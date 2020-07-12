الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء

2020/07/12 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان أن الحلبوسي امر بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية.

واضاف البيان ان اللجنة جاءت من أجل الوقوف على أسباب عدم تحقيق تقدمٍ واضحٍ في هذا القطاع ومحاسبة المقصرين.

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