2020/07/12 | 20:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير مستشفى الحسين يقدم استقالته من منصبة .. 3 أيام كأنها ثلاث سنوات! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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