2020/07/12 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف اليومي لاصابات فايروس كورونا في جانب الكرخ المركز الخبري الوطني.

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