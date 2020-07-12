32 منطقة تساهم بالـ 167 إصابة جديدة في الكرخ

2020/07/12 | 21:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ اليوم الاحد، التوزيع الجغرافي للاصابات الـ167 المعلن عنها اليوم، حيث توزعت على 32 منطقة.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة […]

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