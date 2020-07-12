2020/07/12 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني- استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، محافظ ذي قار ومدير شرطتها بحضور وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي.واستمع الكاظمي الى إيجاز عن الأوضاع في المحافظة.كما استعرض مع المسؤولين آخر الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للأهالي وتحقيق مطالبهم، وحفظ الأمن العام وحماية الأرواح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي : أبناء ذي قار بوعيهم ووطنيتهم المشهودة كانوا الصوت الأول في حمل هموم العراقيين المركز الخبري الوطني.

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