الموقف الوبائي لكورونا في النجف.. 3 حالات وفاة و188 إصابة جديدة

2020/07/12 | 21:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _النجف اوضحت دائرة صحة النجف الاشرف الموقف الوبائي اليومي بفيروس كورونا والتوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة اليوم.وذكرت الدائرة في بيان، تلقت وكالة اين نسخة منه، ان" مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف اجرى 510 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR وتبين من خلال الفحوصات وجود 188 حالة حاملة لفايروس كورونا وعلى النحو التالي :-- مئة و سبع و أربعون حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا.- احدى و أربعون حالة خاضعة للتحريات الوبائية .التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة :(النجف – القطاع الشمالي)- حي العسكري 14- حي المكرمة 8- حي الجامعة 8- حي المهندسين 6- دور الهندية 6- حي النداء 5- حي السلام 5- حي الجمعية 5- حي الجزيرة 4- حي النصر 4- قرية الغدير 3- حي الرحمة 3- حي الميلاد 2- حي الاطباء 2- الحولي 2- حي الشهداء 1- حي ابو طالب 1- الحيدرية 1- حي العروبة 1- حي النفط 1 (النجف – القطاع الجنوبي)- حي العدالة 7- حي الشرطة 6- حي الامير 5- حي الفرات 5- شارع المدينة 4- حي الغدير 4- حي الانصار 3- الرضوية 3- الجديدة الثالثة 3- حي المعلمين 2- الجديدة الرابعة 2- خان المخضر 2- حي القدس 2- حي الزهراء 1- حي القادسية 1- حي الكرامة 1- المدينة القديمة 1- الشوافع 1- حي الجمهورية 1- حي الثورة 1- حي الامام علي 1- حي الحسين 1- حي السعد 1 (قطاع الكوفة) - مركز الكوفة 6- حي ميسان 5- حي ميثم التمار 4- البراكية 4- شارع المطار 3- حي كندة 2- شارع المعمل 2- السهيلية 2- علوة الفحل 1- ال عيسى 1- الجديدة 1(قطاع المناذرة )- المناذرة 5(قطاع العباسية) - الحرية 3- العباسية 3(قطاع المشخاب )- المشخاب 5- ناحية القادسية 1-- من بين ألاصابات أعلاه (15) أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف .- حالات الشفاء : 148- الوفيات : 3 - وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الأصابات : 3960مجموع حالات الشفاء : 2117مجموع الوفيات الكلي : 72مجموع الراقدين : 1771مجموع الاصابات بين المنتسبين :

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