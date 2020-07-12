حركة النهضة في تونس لا تسقط إلا بسقوط الانتقال الديمقراطي - بشير الحامدي

2020/07/12 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي ـ 1 ـ قوة حركة النهضة جاءت من أنها ظهرت القوة السياسية الأكثر قدرة على حماية مصالح الطبقة البرجوازية التونسية وحراسة نظامها بعد 17 ديسمبر.



في 2011 فسح المجال أمام المشروع السياسي لحركة النهضة للهيمنة على دواليب الدولة والمجتمع والتقطت النهضة مشروع الانتقال الديمقراطي وصار مشروعها ولم تعد ذلك الحزب البرجوازي الصغير العقائدي كما كانت في ثمانينات وتسعينات القرن المنقضي لقد تحولت لحزب برجوازية ......





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