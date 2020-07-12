بالصور: 3 أيام على الانطلاق وعودة السفر.. هكذا استعد مطار بغداد لاستئناف الرحلات بعد رفع الاغلاق

2020/07/12 | 21:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يستعد مطار بغداد خلال الايام الجارية، لبدء استقبال المسافرين العراقيين وغير العراقيين عبر رحلات الذهاب والاياب، حيث لم يتبق سوى 3 أيام على موعد فتح السفر وعودة استئناف الطيران بعد أشهر على اغلاقه بسبب جائحة كورونا.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق” قيام الكوادر العاملة في المطار، بحملات تنظيف وصيانة المرافق العامة […]

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