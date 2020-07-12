الكاظمي: عازمون على عدم إبقاء شاغل منصب ثبت فشله

2020/07/12 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان خدمة المواطن في ذي قار هي واجب وشرف لأجهزة الدولة، مشددا على إننا عازمون على عدم إبقاء شاغل منصب ثبت فشله.وقال بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم الأحد، محافظ ذي …

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