2020/07/12 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق والتدقيق بعقود وزارة الكهرباء، اجتماعا الاول يوم غد الاثنين برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي.وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “يترأس حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، يوم غد الاثنين، الساعة الواحدة ظهرا في مبنى مجلس النواب، اجتماعا موسعا للتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برئاسة الكعبي..



لجنة التحقيق بعقود الكهرباء تعقد اجتماعها الاول يوم غد وكالة تقدم الاخبارية.

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