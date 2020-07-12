أمانة بغداد تفتتح ساحة الفردوس بعد إعادة تأهيلها

2020/07/12 | 21:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد افتتحت، الاحد، بشكل رسمي، ساحة الفردوس بعد إعادة تأهيلها باشراف من قبل امانة بغداد والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم من البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية.وذكر بيان مشترك، صادر عن امانة بغداد والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وتلقته /المعلومة/، “نعلن اليوم افتتاح ساحة الفردوس وسط بغداد بحلتها الجديدة بعد […]

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