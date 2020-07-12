حقوق الانسان النيابية ترفض استخدام العنف ضد المتظاهرين وتطالب الكاظمي بايقاف الانتهاكات

2020/07/12 | 21:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رفضت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية يسرى رجب، الاحد، استخدام العنف مع المتظاهرين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وتطالب الكاظمي بعدم تكرار انتهاكات الحكومة السابقة وبتنفيذ تعهده بمحاسبة المتورطين في قتل وخطف المتظاهرين.وطالبت رجب في بيان تلقته /المعلومة/، بمنع اللجوء إلى استخدام القوة والعنف مع المتظاهرين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ، […]

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