أمانة بغداد تفتتح ساحة الفردوس وسط العاصمة

2020/07/12 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افتتحت امانة بغداد، الاحد، بشكل رسمي، ساحة الفردوس بعد إعادة تأهيلها باشراف من قبلها&nb...





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