2020/07/12 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افتتحت امانة بغداد، الاحد، بشكل رسمي، ساحة الفردوس بعد إعادة تأهيلها باشراف من قبلها&nb...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أمانة بغداد تفتتح ساحة الفردوس وسط العاصمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
افتتحت امانة بغداد، الاحد، بشكل رسمي، ساحة الفردوس بعد إعادة تأهيلها باشراف من قبلها&nb...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أمانة بغداد تفتتح ساحة الفردوس وسط العاصمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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