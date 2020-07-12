الكاظمي يتدارس ملف كورونا وتوفير الاوكسجين مع محافظ ذي قار  ومدير شرطتها

2020/07/12 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تدارس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأحد، مع محافظ ذي قار و...





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